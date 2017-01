STTU inicia fiscalização dos corredores das avenidas Prudente de Morais e Salgado Filho

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), iniciou nesta quarta-feira (18) a fiscalização dos corredores semi-exclusivo para ônibus das avenidas Prudente de Morais e Salgado Filho. Também começou hoje a restrição para o tráfego de caminhões de até oito toneladas na via. A circulação desses veículos é proibida das 6h às 9h e das 17h às 20h de segunda a sexta.

Durante este mês, o Departamento de Educação de Trânsito da STTU está realizando um trabalho de orientação sobre a função do corredor, quando o motorista pode entrar na faixa, o que é permitido quando o condutor for realizar uma conversão à direita e por até um quarteirão. De acordo com Aurino Borges, diretor de Educação, o trabalho seguirá mesmo após o início da fiscalização. “Nosso trabalho é contínuo, com faixas e folders, para conscientizar os motoristas a respeitar o corredor”, informa.

Há um ano e três meses, a Av. Prudente de Morais ganhou um corredor semi-exclusivo para ônibus compartilhado com bicicleta. Inicialmente implantado a partir da avenida Bernardo Vieira até a Av. Miguel Castro, a faixa do transporte compartilhada com a bicicleta foi ampliada até a Rua Trairi, se estendendo por 8,6 km.

Salgado Filho e Hermes da Fonseca

A fiscalização da faixa semi-exclusiva para o transporte da Av. Senador Salgado Filho – que se estende por 2,48 km da Av. Bernardo Vieira a Av. Miguel Castro – e da Av. Hermes da Fonseca – que tem 5 km e começa na Rua Potengi e termina na avenida Alexandrino de Alencar – também será iniciada. Ele foi implantado há um ano e cinco meses, sendo ampliada nos últimos meses. A via também contará com restrição para caminhões, no mesmo horário e peso do existente na Av. Prudente de Morais.

Demais corredores

Além da fiscalização nos corredores de transporte das avenidas Prudente de Morais e Salgado Filho, a STTU vai intensificar a fiscalização nos demais corredores de ônibus da cidade. Contam com faixas para ônibus a avenida Bernardo Vieira, a Rua Dr. Mário Negócio, a Rua Coronel José Bernardo e a avenida Rio Branco. “O transporte público tem a prioridade no trânsito e nós temos que garantir a qualidade do serviço para população”, reforça Elequicina dos Santos – secretária da STTU.