Trânsito muda no acesso à Cidade Satélite por causa de obras na BR-101 Sul

Com a medida, a Rua Cidade do Sol passa a ter sentido BR-101/Rua Oiti – ou seja – entra para Cidade Satélite. Já a Av. dos Caiapós fica no sentido inverso: Rua Oiti/BR-101, saindo de Cidade Satélite. Para Walter Pedro da Silva, secretário adjunto de Trânsito da STTU, a mudança visa melhorar o tráfego na região. “Com as obras, a pista expressa da rodovia será fechada e só as marginais estão disponíveis. Esta medida é para reduzir o conflito na entrada e saída de veículos”, explicou.A intervenção começa neste sábado (18) e vai durar todo o período da obra na BR-101, que tem previsão de cinco meses.Também haverá mudanças no cruzamento da Av. Prudente de Morais com a Av. Gov. Tarcísio de Vasconcelos Maia (Av. da Integração). Ela consiste na proibição da conversão à esquerda para quem se destina a BR-101 Sul. Para quem está na Av. Prefeito Omar O’Grady (prolongamento da Av. Prudente de Morais) e acessa a Av. da Integração sentido Rua Jaguarari, nada muda.Segundo a STTU, a Av. Prudente de Morais será a principal alternativa para quem vai à Cidade Satélite e Parnamirim e a medida irá dar mais fluidez a via. “É um movimento que já e pouco realizado e a retirada dele vai nos permitir destinar mais tempo no sentido Petrópolis/Cidade Satélite”, informa o secretário adjunto.Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.