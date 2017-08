Eclipse solar é visto por parte dos potiguares

Canindé Soares

Muita gente saiu para admirar um dos mais bonitos fenômenos naturais do mundo, o eclipse solar. Não foi diferente com os potiguares. Mais visível em alguns pontos da cidade, quem esteve no Parque da Cidade conseguiu ter uma visão melhor do fenômeno.

As regiões Norte e Nordeste foram as melhores favorecidas pelo fenômeno que se caracteriza pela lua encobriu o sol. As órbitas do sol e da lua se cruzam e o satélite passa entre o sol e a Terra. Quando a lua cobre o sol, bloqueia os raios solares e faz uma sombra na Terra.

Iniciado por volta das 16h30 a previsão de término foi de 18h (horário de Brasília). O próximo eclipse total que terá faixa de observação no Brasil está previsto para 2041.