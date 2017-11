Arrastão em bar foi destaque no noticiário semanal

Equipe Nominuto Pedido de ajuda de Robinson Faria ao ministro da Fazenda também foi destaque no noticiário semanal do Nominuto.com.

Segunda-feira (13)



Câmara paga R$ 41 mil por mês ao ex-deputado Henrique Eduardo Alves

A Câmara dos Deputados desembolsa todos os meses R$ 62.114,26 com o pagamento de aposentadoria de dois ex-deputados federais presos pela operação Lava Jato.

Operação Passe Fácil investiga estelionato no Enem

Terça-feira (14)

A Polícia Federal em Pernambuco, com apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, deflagrou na manhã do domingo (12), a Operação Passe Fácil.



Bandidos fazem arrastão em bar na avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim

Bandidos fizeram um arrastão em um bar localizado na avenida Abel Cabral, no bairro de Nova Parnamirim, na Grande Natal.

Cavalo é ‘preso’ pela PM de Sergipe e motivo vira piada na internet

Quarta-feira (15)

Diante de tantos acontecimentos em diversas partes do País, uma notícia tem ganhado bastante repercussão nas redes sociais. Desta vez, um cavalo acabou sendo ‘preso’ pela guarnição da Polícia Militar do município de Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe.

Reforma da Previdência deve manter contribuição de 40 anos para benefício integral

A proposta mais enxuta de reforma de Previdência vai incluir um novo modelo de regra de cálculo para os benefícios do INSS, mas vai manter a concessão do benefício integral a quem completar 40 anos de contribuição.

Três pessoas são executadas em município do interior do Estado

Quinta-feira (16)

A Polícia Militar registrou um triplo homicídio na noite dessa terça-feira (14) na cidade de Santo Antônio, na região Agreste do estado.

Motorista passa mal, bate carro e mãe morre em acidente na zona norte

Um grave acidente ocorrido na zona norte deixou uma mulher morta, além de um homem e uma criança feridos na tarde desta quarta-feira (15).



Robinson pede ajuda ao ministro da Fazenda para reequilibrar contas do RN

Sexta-feira (17)

O governador Robinson Faria (PSD) apresentou ao Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um detalhamento da situação financeira do Rio Grande do Norte, na tarde desta quinta-feira (16), em Brasília.



Foragida da Justiça é presa quando visitava marido no Presídio Federal de Mossoró

Policiais civis da 2a. Delegacia Regional de Polícia Civil de Mossoró prenderam Viviane Iracema Matos Mota, que responde pela prática de um homicídio qualificado no estado do Acre, nesta quinta-feira (16).

Sesap esclarece sobre suposto caso de infecção por bactéria em lagoa

Nos últimos dias têm circulado nas redes sociais um caso de uma criança supostamente infectada por uma bactéria na Lagoa de Alcaçuz.