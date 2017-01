Confira as notícias que foram destaque no noticiário semanal

Equipe Nominuto Conclusão do pagamentod o 13º salário do funcionalismo pelo governo também foi destaque no Nominuto.

Segunda-feira (2)





Jovem de 20 anos morre após bater carro contra árvore na Prudente de Morais



Uma jovem de 20 anos morreu após um grave acidente ocorrido no início da manhã do domingo (1º). De acordo com a polícia, a estudante de Direito Marília Soares Machado Gomes perdeu o controle do veículo que dirigia e acabou colidindo contra uma árvore na avenida Prudente de Morais, no bairro do Tirol.





Detran divulga calendário de pagamento da taxa de licenciamento 2017







Número de presos mortos em Manaus é o maior desde o Massacre do Carandiru O Detran divulgou o calendário 2017 das taxas de licenciamento de veículos. O valor do imposto não sofreu reajuste, permanecendo R$ 60,00 independente do ano ou categoria do enquadramento do transporte.





60 mortes de detentos confirmadas até agora no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, já fazem do episódio o segundo no país em número de mortos no sistema prisional, atrás apenas do Massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 presos foram mortos pela polícia.





Terça-feira (3)

[Edmo Sinedino] Duvido que o torcedor concorde com os elogios à Arena das Dunas



Terremoto de 4,6 graus na escala Richter atinge o estado do Maranhão

Um terremoto de 4,6 graus na escala Richter atingiu o estado do Maranhão na manhã desta terça-feira (3). O abalo foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e noticiado pela imprensa local. Segundo informações, o epicentro foi registrado no município de Belágua, às 9h45 e os tremores foram sentidos na capital São Luís e em diversos outros municípios.



PRF aponta redução de mortes nas rodovias federais do RN durante festas de fim de ano



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço das operações durante o período de festas de fim de ano nesta segunda-feira (2). Segundo a PRF, foi percebida uma diminuição de acidentes graves e mortos durante as festas em rodovias federais no RN.



Quarta-feira (4)

Soldado da reserva é assassinado dentro de casa no bairro Lagoa Azul



Um soldado da reserva, identificado como Manoel Gomes foi assassinado na tarde desta quarta-feira (4) dentro de sua residência, localizada no bairro Lagoa Azul, na zona norte de Natal. Segundo o oficial de operações do 4° Batalhão de Polícia Militar, Tenente Santos, o crime aconteceu por volta das 15h30.





Delegado diz que mãe confessou estrangulamento de criança de 2 anos



A mãe da criança de 2 anos de idade que foi estrangulada em Apodi na última quarta-feira (28) confessou a autoria do crime contra o próprio filho. Segundo o delegado Renato Oliveira, responsável pelas investigações, a criança está internada no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, desde o dia 28.



Governo conclui 13º salário e continua pagamento de dezembro

O Governo do Estado conclui na próxima terça-feira (10) o pagamento do 13º salário do funcionalismo, quando os 26.656 servidores ativos, inativos e pensionistas que ganham acima de R$ 4 mil recebem o complemento do benefício, totalizando uma soma de R$ 75,2 milhões. Os servidores deste grupo já haviam recebido uma parcela de R$ 4 mil no dia 30 de dezembro.

Quinta-feira (5)



[Edmo Sinedino] Farinha do mesmo saco

Colombiana é assassinada durante tentativa de roubo em São Gonçalo do Amarante

Uma colombiana foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (4) na cidade de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana. A polícia acredita que ela tenha sido vítima de uma tentativa de roubo.





Bandidos explodem agências bancárias na cidade de Baraúna

Uma quadrilha fortemente armada explodiu as duas agências bancárias da cidade de Baraúna, distante cerca de 30 km de Mossoró, na região Oeste. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5).

Sexta-feira (6)



Ministro apresenta Plano Nacional de Segurança; conheça os principais pontos



O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, apresenta neste momento, no Palácio do Planalto, uma minuta final do Plano Nacional de Segurança Pública. Segundo ele, ao contrário dos anteriores este será um plano operacional e não de intenções. O documento receberá ainda sugestões das secretarias estaduais para ser finalizado.





Petrobras anuncia revisão nos preços dos combustíveis

De acordo com a política de preços anunciada pela Petrobras em outubro de 2016, o Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) decidiu elevar o preço do diesel nas refinarias em 6,1%, em média.





[Coluna do Barbosa] A título apenas de reflexão!