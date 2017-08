Definição das regras para prisão de Henrique Alves foi destaque no noticiário semanal

Equipe Nominuto Demissão do técnico Márcio Fernandes também foi destaque no noticário semanal do Nominuto.com.

Segunda-feira (21)

Vice-prefeito de Grossos morre em acidente na região Oeste



O vice-prefeito da cidade de Grossos morreu em um grave acidente na noite deste domingo (20) na RN-012, próximo a entrada do município na região Oeste do Estado.





ABC demite o técnico Márcio Fernandes



O ABC demitiu o técnico Márcio Fernandes. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda-feira (21), mas a diretoria ainda não divulgou o nome do próximo treinador do Mais Querido.





Terça-feira (22)

Suspeito de matar mais de 15 pessoas morre em confronto com a Polícia Civil



Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), em parceria com o Departamento de Repressão a Entorpecentes da Paraíba (DRE/PCPB), localizaram, nesta segunda-feira (21) na cidade de Extremoz, o foragido da Justiça Gilson Coelho de Medeiros Filho, vulgo “Gilson Cabeção”, 32 anos, o qual tinha em seu desfavor quatro mandados de prisão em aberto.

Polícia prende trio envolvido com receptação e adulteração de veículos



Uma ação conjunta entre a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) e a Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (22), Árlem Gurgel Menezes Guerra, 38 anos, Joarez Goreira de Sousa Júnior, 45 anos, e Francisco Temístoles da Costa Filho, 31 anos, pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de veículos e associação criminosa.





Quarta-feira (23)

Mulher é assassinada a tiros em Nossa Senhora da Apresentação



Uma mulher foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira (22) no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte.





Servidor que atirou em três promotores é demitido do Ministério Público



O servidor Guilherme Wanderley Lopes da Silva, que atirou em três promotores de Justiça em março deste ano, foi demitido do cargo efetivo do Ministério Público (MP). A resolução que traz a demissão dele do cargo de técnico do MP foi publicada na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial do Estado.





Quinta-feira (24)

PM é baleado no braço após atentado no bairro Potengi



Um soldado da Polícia Militar foi baleado no início da manhã desta quinta-feira (24) no conjunto Soledade, no bairro Potengi, na zona norte. Segundo a PM, a vítima foi atingida no braço e não corre risco de morte.





Polícia Civil prende acusado de assassinato em São Gonçalo do Amarante



Policiais civis da Delegacia de São Gonçalo do Amarante prenderam, nesta quinta-feira (24), Claudiomir Medeiros Barbosa, de 24 anos, acusado do homicídio contra Ossian Matheus Marques da Silva, ocorrido no dia 25 de março de 2016 no bairro Novo Amarante, localizado na cidade de São Gonçalo.





Sexta-feira (25)



Sargento da PM é baleado durante roubo em Jenipabu



Um sargento da Polícia Militar foi baleado na noite desta quinta-feira (24) durante um roubo a um mercadinho na praia de Jenipabu, no litoral norte. De acordo com a PM, o policial estava de folga.





Juiz Federal define regras para disciplinar prisão de Henrique Alves



O Juiz Federal Francisco Eduardo Guimarães Farias, titular da 14ª Vara da SJRN, que preside o processo da operação Manus, que investiga um suposto pagamento de propina para obra do estádio Arena das Dunas, proferiu decisão disciplinando o tratamento dado ao ex-ministro Henrique Alves, que está preso no prédio da Academia de Polícia Militar, em Natal.