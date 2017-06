Nominuto.com completa 10 anos como referência de jornalismo online

Nos primeiros meses de funcionamento, o Nominuto.com conquistou uma grande audiência traduzida em milhões de acesso.

O portal Nominuto.com completa neste sábado (17) 10 anos de existência. Trata-se de um marco nos negócios digitais do Rio Grande do Norte. O projeto foi idealizado pelo jornalista Diógenes Dantas, editor e repórter político.

Em 17 de junho de 2007, um domingo, a equipe de 19 profissionais, entre jornalistas, técnicos de informática e suporte administrativo, colocou para funcionar a primeira redação voltada exclusivamente para o jornalismo online.

Nos primeiros meses de funcionamento, o Nominuto.com conquistou uma grande audiência traduzida em milhões de acesso, conforme dados do Google Analytics e de outras referências em métricas no mundo digital.

Além do sucesso de público, o Nominuto.com virou uma referência do jornalismo online nas regiões Norte e Nordeste por meio de coberturas policiais e eleitorais.

Nasemana

A ideia do jornalista Diógenes Dantas era criar uma plataforma digital com suas versões impressa, televisiva e radiofônica.

No ano de 2008, a equipe do Nominuto.com lançou o semanário Nasemana - uma revista com os principais fatos políticos, econômicos, esportivos e sociais do Rio Grande do Norte.

As edições inéditas do semanário eram vendidas em bancas e por meio de assinaturas a partir do sábado.

Em 2011, o jornal Nasemana chegou a ter uma versão digital para tablets e smartphones.

TV Nominuto

O projeto multiplataforma do portal Nominuto teve sua versão televisiva. Em 2009, a TV Nominuto entrou no ar com uma programação voltada para o jornalismo.

A TV Nominuto não desligava [24 horas no ar], com cerca de 10 horas de programação inédita de segunda a sexta, com reprises durante a semana.

A televisão do Nominuto funcionou em parceria com a Cabo Telecom, no então canal 27.

A TV Nominuto realizou debates com os candidatos ao governo estadual em 2010 e entrevistou os principais candidatos à Presidência da República [Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva] naquela eleição, em entrevistas memoráveis.

A emissora digital do Nominuto.com também exibiu documentários e filmes nacionais.

Sabatina

Nos primeiros anos de funcionamento, o portal Nominuto.com também inovou com a realização de sabatinas com as principais referências políticas, econômicas e científicas do Rio Grande do Norte e do país.

Os eventos foram realizados em parceria com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), na auditório da Casa da Indústria.





Os jornalistas do portal Nominuto.com sabatinaram gente que faz a diferença como o cientista Miguel Nicolelis, Paulo Alexandre (ANP), então governadora Rosalba Ciarlini, senadores Garibaldi Alves Filho e José Agripino Maia, prefeito Carlos Eduardo Alves, economista João Maia, entre outros.

Seminários

O portal Nominuto.com também promoveu seminários importantes no contexto social e econômico do Rio Grande do Norte.

Em junho de 2010, o veículo realizou o 1º Seminário Político Eleitoral do Rio Grande do Norte em parceria com o Novo Jornal. O evento foi realizado na Casa da Indústria (FIERN).

O seminário eleitoral contou com as presenças do ministro Henrique Neves (TSE), Antônio Lavareda (pesquisador e sociólogo), Marco Bruno (juiz federal), José Dirceu (ex-ministro da Casa Civil e líder do PT), Celso Matsuda, Fernando Neves (advogado eleitoral), entre outros convidados de peso do cenário local.

Em novembro de 2012, o portal Nominuto.com promoveu o 1º Seminário Nominuto Econômico e Social, numa parceria com a Sinduscon (Sindicato da Construção Civil), no Ocean Palace Hotel.







A economia potiguar e nacional, seus gargalos na infraestrutura, a expansão do mercado de consumo, o empoderamento econômico da classe C, os gastos governamentais foram debatidos pelo economista Raul Velloso, ministro Moreira Franco (Assuntos Estratégicos), e representantes do Sebrae, CBTU e Sinduscon.

Reestruturação

Em 2013, o portal Nominuto.com foi forçado a passar por uma reestruturação de seu projeto de comunicação.

A falta de um modelo local de financiamento das mídias digitais gerou uma crise no funcionamento da empresa.

A partir daquele ano, o Nominuto.com voltou-se para o site, plataforma inicial do projeto, abrindo mão de suas versões impressa e televisiva.

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas por todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Norte e do país, o portal de notícias Nominuto.com se mantém como uma das referências do jornalismo online potiguar, expressada na grande audiência e no reconhecimento dos principais anunciantes locais e nacionais.