Violência e política foram destaques Nominuto

Segunda-feira (30)

Homem morre após tentar furtar fios de poste no Alecrim

Um homem morreu na noite deste domingo (29) quando tentava furtar os fios de um poste de alta tensão, localizado na avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, na zona leste.

Corpo de mulher é abandonado em carro de mão no Paço da Pátria

Terça-feira (31)

O corpo de uma mulher foi abandonado em uma carro de mão na tarde deste domingo (29) na comunidade do Paço da Pátria, na zona leste. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com uma marca de perfuração próximo ao tórax.







Foragido da Justiça é linchado e preso na zona norte

A Polícia Militar, através do 4º Batalhão, capturou um foragido da justiça, no conjunto Nordelândia, zona norte, na tarde dessa segunda-feira (30).

Governador inaugura 3º acesso ao aeroporto em São Gonçalo do Amarante

O governador Robinson Faria entregou nesta terça-feira (31), parte do acesso 03 ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. A obra teve investimento de R$ 1,845 milhão do Governo do Estado em parceria com a prefeitura do município, que ficou responsável pela execução da base da rodovia.





Quarta-feira (1)







Cinco pessoas são baleadas durante roubo a ônibus próximo à comunidade do Mosquito

Uma tentativa de roubo a um ônibus da linha 60, da Transportes Guanabara, terminou com cinco passageiros baleados na noite desta terça-feira (31), nas proximidades da comunidade do Mosquito, na zona oeste.

Fachin manda a Moro denúncia contra Henrique Alves, Eduardo Cunha e mais dois

Depois de a Câmara dos Deputados barrar a análise no Supremo Tribunal Federal da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), o ministro Edson Fachin, da Corte máxima, decidiu desmembrar a denúncia para que tramite na primeira instância.





Quinta-feira (2)







Deicor procura homem indiciado por roubos a instituições bancárias

A Divisão Especializada em Combate ao Crime Organizado (Deicor) procura o foragido da Justiça, Roberto de Menezes Queiroz, 32 anos, suspeito de ter cometido diversos roubos a instituições bancárias.

Raquel Dodge defende que STF mantenha prisão após 2ª instância

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quarta-feira, 1, que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a decisão de prisão após segunda instância. Caso a Corte decida rever o tema, segundo Dodge, a pena será a perda de credibilidade nas instituições.





Sexta-feira (3)





Corpo é encontrado carbonizado e amarrado de cabeça para baixo em Parnamirim

Um corpo foi encontrado carbonizado e amarrado e de cabeça para baixo em um terreno baldio em Parnamirim, no final da tarde desta quinta-feira (2). O corpo é de uma mulher, que ainda não foi identificada.

PRF apreende cocaína em ônibus e prende duas mulheres na BR 101

Em uma fiscalização de rotina, Policiais Rodoviários Federais apreenderam na noite desta quinta-feira (2), no km 118 da BR 101, em São José de Mipibu cerca de 4,5 kg de cloridrato de cocaína.