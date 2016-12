Cantor George Michael morre aos 53 anos

O cantor e compositor britânico George Michael morreu neste domingo, dia 25, aos 53 anos. A notícia foi confirmada por seu assessor em contato com a reportagem da BBC.



"É com enorme tristeza que confirmamos que nosso amado filho, irmão e amigo George morreu em paz em sua casa durante o Natal. A família pede que sua privacidade seja respeitada neste momento de dificuldade e de emoções. Não faremos outros comentários no momento", diz a nota oficial, que não revelou o motivo da morte do artista.

De acordo com a polícia britânica, uma ambulância foi chamada na região de Oxfordshire, mas nenhuma “circunstância suspeita” foi encontrada pelas autoridades.



Em 2011, o cantor quase morreu de pneumonia. Internado em um hospital de Viena, na Áustria, ele foi submetido a uma traqueostomia para mater suas vias respiratórias abertas. Em uma entrevista ao jornal Daily Mail após receber alta, o artista disse que a experiência tinha sido muito assustadora e que ele “provavelmente não se sentiria tão seguro na vida novamente”.

Carreira e vida pessoal



Michael, cujo nome de batismo era Georgios Kyriacos Panayiotou, era filho de um restaurador cipriota e nasceu em Londres em 1963. Formou o WHAM! com seu colega de escola Andrew Ridgeley em 1981 e a partir de 1986 seguiu carreira solo, vendendo mais de 100 milhões de discos.

Abertamente homossexual, foi casado com Kenny Goss. Teve várias ocorrências com a polícia por porte de drogas e dirigir alcoolizado. Em 1998 foi preso após ser flagrado por um policial praticando atos libidinosos em um banheiro público.

Careless Whisper, Freedom! '90, Kissing a Fool, Father Figure e I Want Your Sex estão entre os maiores sucessos do britânico.