Catedral Metropolitana fica lotada em missa de homenagem a Wilma

A Catedral Metropolitana de Natal ficou lotada para a realização da missa de corpo presente da ex-governadora Wilma de Faria. Dezenas de pessoas compareceram para prestar uma última homenagem à “Guerreira”. A vereadora de Natal morreu aos 72 anos no final da noite desta quinta-feira (15) na Casa de Saúde São Lucas, vítima de um câncer no estômago.



Além da família, autoridades como o governador Robinson Faria, o prefeito Carlos Eduardo, senadores, deputados e vereadores participam do ato religioso celebrado pelo Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. A solenidade começou por volta das 17h30. Após o encerramento, o corpo segue em cortejo até o Cemitério Morada da Paz, em Emaús, na cidade de Parnamirim, onde deverá ser sepultado às 20h.







Dom Jaime lembrou que Wilma era uma pessoa devota da fé cristã e como católica também contribuiu para a Igreja no Estado.



Entre os parentes e amigos que se despediam da professor Wilma, o ex-governador Lavoisier Maia foi um dos que estiveram ao lado do corpo da ex-mulher durante grande parte do velório.



Pioneirismo na política potiguar



Ao longo de toda a trajetória política de Wilma de Faria, adversários ou aliados reconhecem a importância e os feitos históricos da primeira mulher eleita prefeita do Natal e governadora do Rio Grande do Norte.







Em nota, o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB) destacou as conquistas da professora Wilma de Faria. ”O pioneirismo foi uma das marcas de Wilma de Faria. Primeira prefeita eleita de Natal e primeira governadora do Rio Grande do Norte, ela também foi a primeira deputada federal a representar o estado na Câmara dos Deputados



A senadora Fátima Bezerra (PT) lembrou dos momentos que compartilhou com a ex-governadora, muitas vezes em situações opostas, mas segundo a parlamentar, mantendo o respeito. “Tivemos, Wilma e eu, uma longa convivência no campo da política. Travamos embates próprios da democracia, sempre pautados pelo respeito”.







A vereadora Natália Bonavides (PT), que exerce o mandato pela primeira vez, também destacou a importância de Wilma na luta pelo espaço da mulher na política potiguar. “Hoje é um dia simbólico porque independente de qualquer questão de posicionamento ideológico, é fato que ela foi uma grande desbravadora no campo da participação da mulher na política. Desde que foi deputada constituinte até agora nesse pouco tempo que pude conviver com ela na Câmara. Sem dúvidas, aqui no Rio Grande do Norte ela é um símbolo das mulheres na participação na política”, declarou.