Cláudio Porpino diz que Wilma construiu vidas

Artur Melo/Nominuto.com

Amigo pessoal da ex-governadora Wilma de Faria, o presidente da Urbana, Cláudio Porpino, participou do velório na manha desta sexta-feira (16) e disse que Wilma não foi responsável apenas pela construção de obras, mas também de vidas.

“São quase 40 anos de amizade. Acompanhei a trajetória política de Wilma e posso dizer que ela não construiu apenas obras, mas também vidas. Com muita luta e trabalho, Wilma quebrou barreiras e enfrentou desafios para transformar o RN”, disse Cláudio.

O presidente da Urbana disse ainda que Wilma deixa um legado de coragem e aprendizado. Ele lembrou uma frase dita por ela durante sua posse como governadora do Rio Grande do Norte. “Minha vida é uma luta e essa luta não é um castigo é um destino”.

Pioneira na política do Rio Grande do Norte, tendo sido a primeira mulher eleita deputada federal, primeira prefeita de Natal e primeira governadora do Estado, uma das lideranças mais carismáticas da história potiguar, a "guerreira" Wilma de Faria morreu às 23h40 deste feriado de Corpus Christi (15), aos 72 anos de idade.

Wilma vinha convivendo com câncer no sistema digestivo há mais de dois anos, quando passou por tratamentos quimioterápicos e algumas cirurgias em São Paulo e Natal.

O velório está sendo realizado na Catedral Metropolitana. Às 18h, será realizada missa de corpo presente e às 19h o cortejo segue para o cemitério e crematório Morada da Paz, em Emaús, onde será sepultado às 20h.