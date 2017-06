Fecomércio emite nota de pesar pelo falecimento de Wilma de Faria

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) emitiu nota de pesar pelo falecimento da ex-governadora Wilma de Faria. Por meio do presidente Marcelo Queiroz, a Fecomércio lamentou a morte da vereadora de Natal.



A Fecomércio destacou o espírito público da “Guerreira”, que buscava sempre o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Norte.



A federação também presta solidariedade aos parentes e amigos neste momento de perda irreparável.



Nota de pesar



O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, vem a público manifestar o sentimento de pesar aos familiares e lamentar profundamente o falecimento da vereadora e ex-governadora Wilma de Faria. O seu espírito público, ratificado no interesse pelo desenvolvimento social e econômico do RN, marcas inegáveis de sua vida pública, serão, para sempre, um dos grandes legados que ela deixará a todos nós! Que Deus a acolha, em sua infinita misericórdia, na sua morada eterna, confortando todos que a rodeiam.