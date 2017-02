Governo lamenta morte de Marcos Dionísio e diz que ele sempre foi um lutador

O Governo do Estado emitiu uma nota lamentando a morte do advogado e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Marcos Dionísio. O Governo destacou que o advogado foi desde sempre um bravo lutador, inabalável em sua esperança por um mundo mais justo.

Veja nota na íntegra:

É com profundo pesar que o Governo do RN recebe a notícia da morte do advogado e presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos Marcos Dionísio Medeiros Caldas, e se solidariza neste momento de luto com familiares e amigos.

Militante e defensor incansável das causas sociais, Marcos Dionísio foi desde sempre um bravo lutador, inabalável em sua esperança por um mundo mais justo.

Durante sua trajetória, se destacou também como um grande mediador de conflitos e foi muito importante na concepção e elaboração do atual programa de Governo. Assessor jurídico de carreira do Estado, atualmente estava cedido ao Ministério Público.

O Rio Grande do Norte perde um filho dedicado e o Brasil, um gigante na luta pelos direitos humanos.

Governo do Estado do Rio Grande do Norte