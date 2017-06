"História de Wilma foi marcada pelo pioneirismo", diz Nelter Queiroz

Arquivo/Nelter Queiroz

O deputado estadual Nelter Queiroz emitiu nota de pesar pelo falecimento da ex-governadora Wilma de Farias. O parlamentar afirmou que a história da “Guerreira”, como gostava de ser chamada, foi marcada pelo pioneirismo e pela quebra de paradigmas.



Nelter destacou também a obstinação de Wilma na defesa com “unhas e dentes” a causa social enquanto esteve no poder.



Confira a nota:



Com sua trajetória marcada pelo pioneirismo, Dona Wilma fez história em todo o Rio Grande do Norte não só por ter ocupado vários cargos públicos (deputada federal constituinte, prefeita, vice-prefeita e vereadora de Natal; e Governadora do RN) e por ter defendido com unhas e dentes a causa social enquanto esteve no poder, mas também por ter sido uma mulher que quebrou vários paradigmas Rio Grande do Norte a fora.



Mesmo em situações controversas, a Guerreira sempre se mostrava uma mulher corajosa, de temperamento e atitudes fortes, obstinada, carismática e sempre destemida. Tenho certeza que sua partida entristeceu todo o Rio Grande do Norte, independente de ideologias partidárias.



Em nome de toda família Queiroz, transmito solidariedade aos familiares e amigos da professora Wilma. Que Deus a tenha recebido em bom lugar. Descanse em paz.



NELTER QUEIROZ

DEPUTADO ESTADUAL