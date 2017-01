Justiça Federal do RN lamenta morte do ministro do STF, Teori Zavaski

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte lançou nota lamentando a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavaski. Jurista morreu em decorrência de um audiência aéreo registrado na tarde desta quinta-feira (19), no litoral do Rio de Janeiro.

No texto, o Judiciário citou que magistrados e servidores estão extremamente consternados com o falecimento do ministro e externou a familiares e amigos irrestrita solidariedade.

Veja a nota na íntegra:

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte, seus magistrados e servidores, extremamente consternados com o falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavaski, externa a todos seus familiares e amigos a mais irrestrita solidariedade.

Jurista exemplar, estudioso dos grandes temas, cidadão de princípios basilares da moralidade e da ética, um homem que foi exemplo pelo equilíbrio com que conduzia sua vida profissional e pessoal, Teori Zavaski deixa não apenas o Judiciário enlutado, mas o nosso próprio país.

A partida do ministro nos entristece e traz questionamentos sobre as causas do acidente aéreo que o vitimou; para tanto, a Justiça Federal no Rio Grande do Norte espera que as investigações ocorram com a celeridade necessária e a rigidez exigida.