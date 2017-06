Missa de Sétimo Dia de Wilma será quarta na Catedral Metropolitana

Artur Melo/Nominuto.com O velório da ex-governadora Wilma de Faria levou centenas de pessoas para a Catedral Metropolitana de Natal.

Familiares e amigos da ex-governadora Wilma de Faria organizam mais uma emocionante homenagem à guerreira para esta quarta-feira (21), quando acontecerá a Missa de Sétimo Dia do seu falecimento na Catedral Metropolitana de Natal.

A cerimônia, marcada para começar às 18h, ficará a cargo do arcebispo Dom Jaime e concelebração do pároco da Catedral, Valdir, com participação de diversos padres que tinham relação de amizade e afeto com a ex-governadora.

Wilma morreu no final da noite de quinta-feira (15), aos 72 anos, na Casa de Saúde São Lucas, onde estava internada desde o dia 3 de junho.

A vereadora de Natal vinha convivendo com câncer no sistema digestivo há mais de dois anos, quando passou por tratamentos quimioterápicos e algumas cirurgias em São Paulo e Natal.