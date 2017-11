Morre Eliane Berger, mulher do ex-ministro Guido Mantega

A psicanalista Eliane Berger, mulher do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, faleceu na madrugada deste domingo (12), aos 56 anos, após luta de vários anos contra o câncer. Nos últimos dias, houve piora do quadro de saúde e foi registrada falência múltipla dos órgãos.

O velório acontece desde às 12h30 deste domingo no Cemitério Israelita do Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, segundo funcionários do local. O enterro acontece às 15 horas.

