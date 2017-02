Morre o advogado Marcos Dionísio, do Conselho Estadual de Direitos Humanos

Morreu na madrugada deste sábado (11), o advogado Marcos Dionísio, ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ele descobriu um câncer agressivo no ano passado e os últimos dias no hospital estava sedado e entubado na UTI do Hospital São Lucas.



Marcos era presidente há muitos anos do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, foi corregedor da Polícia Civil e era muito querido.

Ele também atuou na Comissão de Direitos Humanos da OAB, foi Ouvidor da Secretaria de Defesa Social do Estado, um dos coordenadores do Comitê Popular da Copa de Natal e do Observatório da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, entre outras atividades, e foi um dos maiores analistas da violência e das políticas de segurança pública no Estado.



O velório será a partir das 9h no Morada da Paz em Emaús e o enterro será neste domingo (12), entre 9h e 10h no Morada da Paz.



Em nota, o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania lamentou a morte do advogado e disse que ele deixa toda uma geração de seguidores, admiradores e sobre tudo amigos em profundo estado de tristeza pela perda de tão valorosa personalidade.

Veja a nota:

Comunicamos tristemente o falecimento precoce do Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos MARCOS DIONISIO MEDEIROS CALDAS ocorrido nessa madrugada do dia 11 de fevereiro de 2017.

MARCOS DIONISIO, nosso carinhoso MOSQUITO, além de sua ampla trajetória em defesa dos direitos daqueles que se apresentavam em condição mais vulnerável e de sua contribuição na militância política sempre nas trincheiras por avanços humanistas, deixa toda uma geração de seguidores, admiradores e sobre tudo amigos em profundo estado de tristeza pela perda de tão valorosa personalidade.

A esposa Maristela, e aos filhos Arthur e Lucas, ao pais e demais familiares, nos somamos a dor e oferecemos nossos sentimentos de solidariedade. Afirmando que tenho igual sensação de ficar órfão.

Sua ausência será sentida em igual proporção ao espaço antes ocupado por suas contribuições, dificilmente contabilizadas pela diversidade e magnitude.

Hoje a Terra de Poti, perde seu maior soldado humanista e o Brasil uma peça fundamental da engrenagem da defesa da dignidade humana de todos os humanos, sem que sejam diminuídos pela cor, crença, gênero, orientação sexual e principalmente pela ausência de posses.

MOSQUITO voa, mas deixa seu maior legado - O exemplo de vida.

O corpo será velado na Capela II do Cemitério morada da paz as 09h.

Gesaias Ciriaco do Nascimento -

Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania