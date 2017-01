Morre o artista plástico Dorian Gray Caldas

Morreu na noite desta segunda-feira (23) o artista plástico potiguar Dorian Gray Caldas, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Dorian tinha 86 anos e estava internado há 12 dias, no Natal Hospital Center, tratando uma pneumonia e passando por hemodiálise.

O potiguar era pintor, escultor, gravurista, tapeceiro, poeta, escritor e, entre amigos, até cantor. Ele também integrava a Academia Norte-Riograndense de Letras.

Foi diretor de museu, teve cargos eletivos, burocráticos e abandonou a carreira de funcionário público para exercer sua vocação. Com toda a simplicidade de quem faz o que gosta, ganhou prêmios na França e Bélgica e o reconhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o título Honoris Causa.



Dorian Gray Caldas começou a pintar profissionalmente na década de 1950. Alguns conhecimentos técnicos vieram do tio Moura Rabelo e da mãe, também artista, Ninfa. Mas ambos trabalhavam na linha classicista e o jovem Dorian queria utilizar as formas mais liberais do modernismo, aquelas apresentadas na Semana de 22, no Rio de Janeiro.