Morre William Peter Blatty, o autor de O Exorcista

O autor de O Exorcista, William Peter Blatty, morreu aos 89 anos na quinta-feira, dia 12, segundo informações de sua mulher, Julie. O escritor, que sofria de mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue, estava internado em um hospital em Bethesda, Maryland, nos EUA.Blatty nasceu em 7 de janeiro de 1928, em Nova York, nos EUA. Ele ficou conhecido por ter escrito o livro O Exorcista, além do roteiro do filme lançado em 1973, que o deu o Oscar de melhor roteiro adaptado.O escritor ganhou ainda dois Globos de Ouro de melhor roteiro, com O Exorcista e A Nona Configuração (1980), que ele também dirigiu. Foi diretor também de O Exorcista III (1990).