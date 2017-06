"Pioneirismo foi uma das marcas de Wilma de Faria”, diz Garibaldi

Arquivo

O senador Garibaldi Alves Filho (PMDB) emitiu nota de pesar pela morte da ex-governadora Wilma de Faria e destacou que o pioneirismo foi uma de suas marcas. Parlamentar disse ainda que apesar das divergências políticas desfrutou de sua amizade.

Wilma de Faria morreu às 23h40 deste feriado de Corpus Christi (15), aos 72 anos de idade. Ela vinha convivendo com câncer no sistema digestivo há mais de dois anos, quando passou por tratamentos quimioterápicos e algumas cirurgias em São Paulo e Natal.

Veja nota na íntegra:

O pioneirismo foi uma das marcas de Wilma de Faria. Primeira prefeita eleita de Natal e primeira governadora do Rio Grande do Norte, ela também foi a primeira deputada federal a representar o estado na Câmara dos Deputados. Eu e Wilma nem sempre dividimos o mesmo palanque. Porém, apesar das eventuais divergências políticas em determinados momentos, tive a satisfação de desfrutar de sua amizade nos últimos anos. Ela era uma mulher forte, obstinada e carismática. A notícia de sua morte entristece o Rio Grande do Norte. Peço a Deus conforto para sua família nesse momento de dor.