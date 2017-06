Rosano Taveira diz que Wilma desenvolveu o RN com ações inovadoras

Arquivo

NOTA DE PESAR



O prefeito de Parnamirim Rosano Taveira vem a público manifestar o seu profundo pesar pela morte da ex-governadora Wilma Maria de Faria, uma mulher que quebrou barreiras e ajudou a desenvolver o estado do Estado do Rio Grande do Norte com ações inovadoras. Mulher de garra e personalidade, traçou uma trajetória política que deixará marcas.



A professora Wilma de Faria que foi secretária de Estado, deputada federal constituinte, prefeita de Natal, governadora por dois mandatos, vice-prefeita e vereadora será lembrada como uma política que norteou sua vida pública com maestria e determinação.



Aos seus filhos, a deputada Márcia Maia, Ana Cristina, Lauro e Cíntia e aos seus familiares, os meus sinceros votos de pesar e força para suportar esse momento de dor e forte emoção.



Rosano Taveira