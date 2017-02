Temer decreta luto oficial de três dias por morte de Marisa Letícia

O presidente Michel Temer lamentou ontem (3) a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva e decretou luto oficial de três dias.



Em nota, Temer prestou solidariedade à família Lula em seu nome e no da primeira-dama, Marcela Temer.



“Lamento profundamente o falecimento da senhora Marisa Letícia Lula da Silva hoje, em São Paulo. Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Lula, eu e Marcela transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos, as mais sinceras condolências”, disse o presidente.



O decreto que determina luto oficial em todo o país foi publicado ainda ontem em edição extra do Diário Oficial da União.



Na quinta-feira (2), após confirmação da ausência de fluxo cerebral de Marisa Letícia, Temer fez uma visita de condolências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Hospital Sírio-Libanês ao lado de ministros e outros políticos.