“Travamos embates próprios da democracia”, disse Fátima Bezerra

A senadora Fátima Bezerra (PT) lamentou a morte da ex-governadora Wilma de Faria e prestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de perda. Em nota, a parlamentar lembrou que Wilma foi uma das principais lideranças políticas do Rio Grande do Norte.



Adversárias em algumas disputas eleitorais, aliadas em outros pleitos, Fátima ressaltou o período de “longa convivência no campo da política” com Wilma. “Travamos embates próprios da democracia, sempre pautados pelo respeito. Fomos seus aliados, eu e meu partido, durante os governos Lula e Dilma, nas campanhas de 2006, 2008 e 2010, durante seus dois governos à frente do executivo estadual”, disse a senadora.



Nota de pesar



O Rio Grande do Norte perde hoje uma de suas ilustres filhas: Wilma Maria de Faria.



Uma mulher que lutou em defesa de seus ideais e enfrentou grandes desafios. Fez parte de um ciclo da política potiguar, destacando-se como uma de suas principais lideranças, desde a época em que foi deputada constituinte à primeira mulher a governar o RN.



Tivemos, Wilma e eu, uma longa convivência no campo da política. Travamos embates próprios da democracia, sempre pautados pelo respeito. Fomos seus aliados, eu e meu partido, durante os governos Lula e Dilma, nas campanhas de 2006, 2008 e 2010, durante seus dois governos à frente do executivo estadual.



Estive com Wilma, pela última vez, junto com o amigo Jean-Paul Prates, há cerca de um mês, quando fui visitá-la no Hospital do Coração.



Deixo aqui o meu abraço fraterno ao seu esposo José Maurício, filhos, netos e à legião de amigos e admiradores.



Senadora Fátima Bezerra