Tribunal de Justiça manifesta pesar pela morte de Wilma de Faria

Arquivo

O Tribunal de Justiça emitiu nota manifestando profundo pesar pelo falecimento da ex-governadora Wilma de Faria. O presidente do TJ, desembargador Expedito Ferreira de Souza, destacou a vida pública da vereadora de Natal, sendo pioneira na política potiguar, elegendo-se como a primeira mulher prefeita da capital potiguarl e posteriormente governadora do Rio Grande do Norte.



O TJ ressaltou ainda que Wilma construiu um lugar na história do Estado, enfrentando os problemas de seu tempo, lutando pelo que considerava necessário para uma uma sociedade mais justa.



Nota de pesar



O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vem a público manifestar seu profundo pesar pelo falecimento da professora Wilma Maria de Faria.



A sua passagem pela vida pública, como secretária de Estado, deputada federal constituinte, prefeita da capital, governadora por dois mandatos, vice-prefeita e vereadora gerou valiosas contribuições para o desenvolvimento do estado.



A par de sua vocação política, manifestada até os últimos momentos como vereadora, ela agregou ao engajamento na vida pública a defesa e o exemplo como militante da participação da mulher na vida social em todos os seus aspectos. Quanto a isso, o seu trabalho começou ainda como primeira-dama, quando exerceu papel relevante em atividades destinadas ao resgate social de setores economicamente desfavorecidos.



Registramos também a sua formação como mestra em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora do Departamento de Educação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da mesma instituição.



Para quem acompanhou a sua vida pública, Wilma Maria de Faria é vista como uma mulher que encarou os desafios do seu tempo. Defendeu suas ideias, participou do que achou correto e trabalhou pelo que considerava necessário para a construção de uma sociedade mais justa, e sempre com um olhar voltado de maneira especial para as causas da mulher.



Construiu, voltando-se para o seu povo, um lugar na história do Rio Grande do Norte.



Por tantos motivos é que o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em nome do colegiado de desembargadores, dos magistrados e dos servidores, expressa suas condolências e solidariedade aos familiares de Wilma Maria de Faria nesse momento de dor e despedida.



Desembargador Expedito Ferreira de Souza

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte