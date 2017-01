Velório de Teori é iniciado em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal

Juliano Chimenes/RBS TV

O velório do ministro Teori Zavascki foi iniciado hoje, por volta das 9h, no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre. O corpo chegou ali depois das 8h30. Ele morreu em um acidente aéreo, quinta-feira (19), em Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro.

No momento, o velório é restrito a familiares e amigos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, e o juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, estão presentes.

O presidente Michel Temer deve chegar a Porto Alegre no início da tarde, por volta das 13 horas.

O sepultamento de Teori Zavascki está previsto para às 18 horas, na capital do Rio Grande do Sul.