Vítima de câncer, atriz Márcia Cabrita morre aos 53 anos

Mauricio Fidalgo A atriz Márcia Cabrita estava internada há dez dias, lutando contra um câncer no ovário, descoberto no ano de 2010.

A atriz Márcia Cabrita morreu nesta sexta-feira (10), aos 53 anos, informa O Globo. Ela havia sido afastada da novela Novo Mundo por causa de um câncer no ovário, descoberto em 2010.



Cacau Protásio, amiga da atriz, publicou uma foto no Instagram e escreveu: "Amiga, vai com Deus, eu tive o prazer, a alegria, a sorte de trabalhar, conviver, contracenar com você, eu amo você, o céu está em festa, pois está recebendo o anjo mais lindo, você fará muita falta, nos encontramos no céu."







Ainda de acordo com O Globo, o ex-marido e pai da filha da artista, Ricardo Parente, informou que ela estava internada há dez dias no Quinta D'Or em decorrência do agravamento da doença.



A última novela da atriz na Globo foi Morde & Assopra, em 2011. Márcia esteve também em Sai de Baixo, Os Trapalhões, Sete Pecados e diversas outras produções da emissora, além de trabalhos para outros canais da Globosat como Multishow e GNT.