“Wilma foi a maior artesã política do RN”, diz Gustavo Carvalho durante velório

Artur Melo/Nominuto.com Autoridades do Estado e amigos se despedem da ex-governadora Wilma de Faria em velório realizado na Catedral Metropolitana.

Várias autoridades do Estado marcam presença no velório da ex-governadora Wilma de Faria. Os deputados Vivaldo Costa (PROS) e Gustavo Carvalho (PSDB) estiveram na Catedral Metropolitana para prestarem as últimas homenagens à “guerreira”.

O parlamentar Gustavo Carvalho fez questão de dizer que “Wilma foi a maior artesã política do Rio Grande do Norte”. “Esse é um momento de tristeza para todo o Estado e para quem teve o prazer de conviver com Wilma que foi um exemplo de mulher e de pessoa pública. A maior artesã política do Rio Grande do Norte. Ela era a política conceitual, diária, permanente. Wilma é história”, disse Gustavo Carvalho.

O deputado lembrou ainda a forma como a ex-governadora tratava as pessoas e segundo ele, ela estava sempre próxima do povo mais simples. Declaração que se confirma com o depoimento da dona Selma, eleitora de Wilma, que emocionada disse que todas as pessoas humildes estão sentindo falta da guerreira.

“Wilma sempre se dedicou às pessoas mais simples e trabalhou pelo social. As obras dela estão aí. A guerreira era referência na política do Rio Grande do Norte”, disse Selma

A deputada federal Zenaide Maia (PR) também esteve no velório e falou do pioneirismo de Wilma. “Não só o Rio Grande do Norte, mas nós mulheres também estamos de luto, pois Wilma ousou e mostrou que nós podíamos assumir os lugares de comando. Ela morreu jovem e ainda tinha muito o que mostrar politicamente”.

O ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Caldo (PR) também fez sua despedida e destacou a ousadia no pioneirismo de Wilma, como primeira prefeita e governadora. “O RN perde muito com essa passagem de Wilma para o outro plano. A morte da ex-governadora vai deixar uma lacuna no Estado. Só tenho a agradecer a Deus pelo tempo de convívio.

O vereador Fernando Lucena (PT) também esteve no velório que acontece durante todo o dia na Catedral Metropolitana. Às 18h, será realizada missa de corpo presente e às 19h o cortejo segue para o cemitério e crematório Morada da Paz, em Emaús, onde será sepultado às 20h.