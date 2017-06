“Wilma foi guerreira do início ao fim”, disse Júlia Arruda

Arquivo/Júlia Arruda

Confira a nota



"Minha história com Wilma começou antes mesmo que eu pudesse pensar em um dia ingressar na política. Quando tinha apenas 5 anos de idade, gravei para o seu programa eleitoral. Eu era a menina que corria na praia para entregar uma rosa vermelha, símbolo de campanha da então candidata a prefeita de Natal.



Daquele momento em diante, acompanhei toda a sua trajetória política, os exemplos de pioneirismo, ousadia e coragem. Um símbolo da participação das mulheres na política que, certamente, abriu caminho para que hoje pudéssemos ser ouvidas e respeitadas nesse espaço de poder.



Wilma de Faria faz parte do rol das grandes mulheres que o nosso estado projetou para o país. Mulher forte, firme em seus ideais e defensora das causas sociais, foi um dos meus principais exemplos políticos e alguém com quem tive a honra de dividir a mesma bandeira partidária durante oito anos no Partido Socialista Brasileiro (PSB).



Fui a menina que participou da propaganda política, admiradora, eleitora, correligionária e agora, mais recentemente, voltamos a trabalhar juntas compondo a maior bancada feminina da Câmara Municipal de Natal. Mais um feito histórico para a sua biografia que nos honra e engrandece.



Wilma foi Guerreira do início ao fim. E que o seu exemplo como mulher pública, sua determinação e vontade de viver sejam sempre lembrados e perpetuados. À toda família, amigos e admiradores, nosso mais profundo voto de pesar e sentimento de consternação."