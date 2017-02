Agripino diz que Alexandre de Moraes é um dos maiores constitucionalistas do país

Asscom O presidente nacional do Democratas, senador José Agripino, elogiou a indicação de Alexandre de Moraes para o STF.

“Alexandre de Moraes é um dos maiores constitucionalistas do país, com livros publicados. É um dos autores mais consultados em matéria de interpretação da Constituição”, frisou Agripino.“Do ponto de vista técnico, a indicação de Alexandre de Moraes é acima de qualquer suspeita. Do ponto de vista político, foi uma escolha do presidente da República, a quem é devida essa atribuição”, acrescentou.Para assumir a vaga de ministro, Alexandre de Moraes deverá ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e seu nome deverá ser aprovado no plenário da Casa por, no mínimo, 41 votos.