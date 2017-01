Michel Temer define foto oficial como presidente

Cinco meses após assumir definitivamente a Presidência da República, Michel Temer (PMDB) divulgou a sua foto oficial como presidente do Brasil. O registro foi feito pelo fotógrafo Orlando Brito no final de dezembro, e teve a concepção do publicitário Elsinho Mouco.

Diferente da imagem da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que mostra a petista com a faixa presidencial no Palácio da Alvorada com um fundo arborizado, Temer aparece em um cenário com céu azul e a bandeira do Brasil com as palavras “Ordem e Progresso” em destaque.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, esta é a segunda versão da foto. Uma primeira havia sido feita, mas não agradou ao presidente, que então fez uma nova sessão para obter o registro oficial.

Nas redes sociais, internautas criticaram e zombaram da montagem feita na foto do presidente.