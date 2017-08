“Na Trilha da Democracia”, Dilma diz que é preciso regular a mídia

Reprodução/Adurn Ex-presidente Dilma Rousseff discursou nesta quinta-feira no auditório do Hotel Holliday Inn, em Lagoa Nova.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) participou na noite desta quinta-feira (24) da 8ª edição do “Na Trilha da Democracia”, organizada pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Adurn).



Durante a palestra, Dilma voltou a afirmar que o impeachment sofrido foi um “golpe” para que seus opositores pudessem barrar as investigações contra a corrupção. “Eu sofri na minha vida dois golpes. Um foi na ditadura militar e o outro é agora em 2016. Que também não é um golpe de um ato só. É um golpe que tem desdobramentos extremamente perigosos e sérios. O motivo mais imediato, mais visível do golpe é impedir que a corrupção fosse investigada e chegasse até eles”, disse.

Dilma foi bastante aplaudida pela plateia de cerca de 3 mil pessoas que lotou o auditório do Hotel Holiday Inn, em Lagoa Nova. O público foi composto por militantes de partidos de esquerda, sindicalistas e classes estudantis.



A ex-presidente também criticou os planos de privatização de estatais, em especial da Eletrobras, anunciados pelo governo de Michel Temer (PMDB).







“Temos que fazer uma lei de regulação da mídia”



Dilma encerrou o discurso defendendo a criação de uma lei que regule a mídia, apesar de dizer que isso não represente qualquer tentativa de censura.



“No Brasil era dificílimo discutir isso porque a própria mídia achou um caminho que é confundir regulação econômica da mídia com regulação da liberdade de imprensa. Assim sendo, a gente tem que ter clareza que temos de regular é economicamente. Um grupo de mídia não pode ter rádio, tevê, jornal e revista. Em país nenhum do mundo pode ter isso. Outra coisa diferente é tentar mexer em conteúdo, em liberdade de imprensa”, argumentou a petista.



Nas edições anteriores do “Na Trilha da Democracia”, o ciclo de palestras permitiu o encontro e o debate de ideias com os jornalistas Paulo Henrique Amorim, Paulo Moreira Leite e Luís Nassif; os sociólogos Jessé Freire e Emir Sader; o geólogo Guilherme Estrela e o economista Marcio Pochmann.