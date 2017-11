Partido Novo lança João Amoêdo à Presidência da República

Novo 30 João Amoêdo, pré-candidato à presidência pelo Novo, falou sobre seu desejo de viver em um país “onde todos possam chegar lá”, seguro e livre.

Fundado em 12 de fevereiro de 2011, o Partido Novo oficializou a candidatura do empresário João Amoêdo à Presidência da República nas eleições de 2018. A decisão foi oficializada ontem (18), em São Paulo, durante o terceiro encontro nacional da legenda, que Amoêdo ajudou a fundar. Ex-técnico da seleção brasileira de vôlei e filiado ao partido, Bernardinho foi um dos destaques do evento.

Em discurso, Amoêdo falou sobre seu desejo de viver em um país “onde todos possam chegar lá”, seguro e livre, e disse acreditar muito mais em ideias do que em pessoas. “São as ideias que levam ao desenvolvimento. E não tenho dúvida de que a proposta do Novo é, de longe, a melhor para o Brasil”, declarou, dando o tom da disputa. “Não entro em um projeto para não ganhar.” Além de Amoedo, foram lançadas as pré-candidaturas de Alexandre Guerra para o Governo do Distrito Federal, de Mateus Bandeira (Rio Grande do Sul) e de Romeu Zema (Minas Gerais).

Já Bernardinho, que já foi cortejado por partidos como o PSDB, não nega que pode disputar o Governo do Rio de Janeiro em 2018, mas preferiu a cautela. “Não sou candidato oficialmente ainda, mas posso vir a ser. Por enquanto, tenho de concluir alguns processos para estar livre para esta missão”, disse o também ex-atleta da seleção brasileira de vôlei à Agência Broadcast, serviço de jornalismo online do Estadão.

Há ainda a possibilidade, segundo apuração da Broadcast, de que Bernardinho dispute em uma chapa “puro sangue” com Amoêdo. Questionado sobre a possibilidade de que a candidatura ao comando do Rio saia já no próximo ano, ele sinalizou positivamente. “Tudo é possível.”

Ex-presidente do Banco Central e presidente da Fundação Novo, Gustavo Franco também discursou no evento. “Existe um clima diferente no País, mais preocupado com o tamanho do estado, com a abertura econômica, cansado dos esquemas de corrupção”, disse o economista, um dos responsáveis pelo programa do partido, que visa a “eficiência da máquina pública e incentivo ao empreendedorismo”.

Durante o lançamento da pré-candidatura, que reuniu cerca de mil pessoas, entre filiados e simpatizantes, foi lançado o movimento de engajamento e mobilização política “Desperta Já”, mutirão de militantes destacado para difundir as ideias do partido. O objetivo da legenda, além de eleger presidente da República e governadores, é emplacar uma bancada de 30 deputados federais em 2018.

Nascido no Rio de Janeiro em 22 de outubro de 1062 (55 anos), João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo é formado em Engenharia e Administração de Empresas e presidiu o Partido Novo entre setembro de 2015 e junho deste ano. No currículo, passagens pelo Citibank, pelo grupo BBA-Creditansalt e pela financeira Fináustria. Também foi vice-presidente do Unibanco, integrou o Conselho de Administração do Itaú-BBA e, atualmente, compõe o Conselho de Administração da João Fortes desde 2011.

Rio Grande do Norte

Mais de mil filiados do Partido Novo participaram do 3º Encontro Nacional do Partido Novo, em São Paulo.

A legenda já tem mais de 15 mil filiados em todo o país, e mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, um crescimento de 30% em relação ao ano passado.

Um grupo de empresários, médicos, servidores públicos e profissionais liberais do Rio Grande do Norte acompanhou o presidente do diretório estadual do Partido Novo, Fábio Macêdo (foto).

O Novo 30 está promovendo o segundo processo seletivo para escolha de candidatos ao Congresso Nacional nas eleições de 2018.

A legenda não utiliza recursos públicos de fundos de campanha e partidário.