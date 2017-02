Projeto de Romero Jucá pode beneficiar presidentes da Câmara e do Senado

Um projeto do líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), protege presidentes da Câmara e do Senado de responder na Justiça por atos cometidos antes do mandato. A proposta poderia beneficiar os atuais presidentes das duas casas, que foram citados na operação Lava Jato.

A proposta teve o apoio de 28 senadores de nove partidos governistas: PMDB, PSDB, PSB, PP, DEM, PRB, PSC, PSD e PR. O próprio senador Romero Jucá, líder do governo no Congresso, pediu o apoio deles.

Atualmente, pela Constituição, o presidente da República não pode ser responsabilizado judicialmente por fatos que aconteceram antes do mandato.

A proposta de emenda de Jucá quer estender esse benefício para os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Os três que estão na linha sucessória, substituem o presidente da República.

Se for aprovada, os atuais presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, citados em delações da Lava Jato por suposto recebimento de propina, não poderão ser investigados porque os supostos atos foram cometidos antes do mandato que exercem.

O senador Romero Jucá responde a oito inquéritos no Supremo. E em 2016 foi ele que ressuscitou no projeto de repatriação a possibilidade de parentes de políticos regularizarem dinheiro mantido lá fora.

No início de fevereiro, ele também apresentou um projeto que proíbe o sigilo das investigações contra políticos. Investigadores da Lava Jato disseram que, se aprovada, a medida prejudicaria a operação.

Logo após apresentar a proposta, Jucá disse que não quer blindar ninguém. Apenas deixar claro que os três poderes são iguais.

“Eu não quero blindar Lava Jato, nós não estamos querendo para Lava Jato qualquer insinuação nesse sentido é um absurdo. Não se trata de seriedade de seriedade na interpretação da proposta. Agora vamos ao debate, aqueles que quiserem votar, votarão, os que não quiserem votar se agacharão e tirarão a responsabilidade e a representatividade do Senado e da Câmara Federal”, disse o senador Romero Jucá.

Senadores da oposição disseram que a proposta é absurda, e criticaram a proposta:

“É a PEC da indecência no momento em que o STF está julgando uma ação que proíbe que réus estejam na linha sucessória, então quer apresentar uma PEC exatamente no sentido contrário. É uma PEC contra esse julgamento e uma PEC contra a Lava Jato”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do partido.