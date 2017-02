Temer deve indicar Alexandre de Moraes para STF

Valter Campanato/Agência Brasil O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deverá ser anunciado hoje pelo presidente Michel Temer como novo ministro do STF.

O presidente Michel Temer deve anunciar na tarde desta segunda-feira (6) o nome do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do jornal Estadão.

Além dele, outro nome forte era do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho. A escolha de Temer estava entre ambos.

De acordo com o jornal, o ministro deverá assumir a vaga de Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo na cidade de Paraty (RJ) no dia 19 de janeiro deste ano.

O presidente aguardou a nomeação do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, para indicar o novo ministro do Supremo.

Para substituir Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça, Temer deve indicar algum nome ligado ao PMDB, que tem cobrado mais espaço no governo.