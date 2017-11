17 adolescentes fogem da Fundac em Cidade da Esperança

GMaps

A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac), localizada em Cidade da Esperaça, registrou durante a madrugada desta terça-feira (7) a fuga de 17 menores infratores.



De acordo com a Fundac, somente três fugitivos foram recapturados até o momento. A fundação informou ainda que irá apurar as razões para a fuga. Nenhum funcionário ficou ferido.



Durante a fuga, dois adolescentes tiveram ferimentos nos pés ao pular o muro da instituição, mas foram socorridos. Segundo a Fundac, o local não operava com superlotação, tendo 40 internos no momento da fuga, mas tinha capacidade para 60 pessoas.



Confira a nota da Fundac



A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac) está apurando as razões que levaram 17 adolescentes a fugirem do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIAD) de Natal nesta terça-feira (7). Até o momento, três menores forem apreendidos, sendo um no momento da fuga e dois por volta das 6h da manhã nas imediações do local.



Dois adolescentes tiveram ferimentos leves no pé provenientes da fuga ao saltarem o muro do CIAD e já tiveram atendimento médico. Não há servidores feridos. Além do pronto atendimento, a unidade tem capacidade para 60 adolescentes em internação provisória e contava com 40 no momento da fuga.