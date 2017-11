Adolescente que se passava por malabarista é apreendido por tráfico de drogas

Na abordagem, um dos adolescente declarou que era usuário de droga e que tinha comprado o entorpecente por R$ 5 ao outro adolescente.Após averiguação mais detalhada, foi encontrada uma bicicleta e uma bolsa com várias trouxinhas de maconha, pertence ao suposto malabarista.Este é conhecido por ficar no semáforo da Bernardo Vieira com a Rômualdo Galvão fazendo malabarismo com limões. A ocorrência foi encaminhada à delegacia especializada em atendimento ao adolescente.