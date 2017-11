Advogado é assassinado quando saía de casa em Capim Macio

Um advogado foi assassinado no momento em que saía de casa para trabalhar na manhã desta quarta-feira (8). O crime aconteceu por volta das 9h, na rua Pedro Vilela, no conjunto dos Professores, no bairro de Capim Macio, na zona sul.



De acordo com a Polícia Militar, Márcio Augusto Urbano Marinho, de 59 anos, foi atingido por um tiro na cabeça quando abria o portão de sua residência para ir ao trabalho.



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho pela própria filha, que estava dentro do imóvel e ouviu o disparo. A PM foi acionada pelos familiares e auxiliou na condução do advogado, controlando o tráfego de veículos no percurso até o hospital.



Nenhum suspeito de ter cometido o homicídio foi localizado. A polícia também ainda não sabe ocorreu uma tentativa de assalto ou se existe outra motivação para a morte. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.