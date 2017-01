Agentes penitenciários estão isolando presos em Caicó

Os agentes da Penitenciária Estadual do Seridó, o Pereirão, em Caicó estão isolando os presos nas áreas que não foram danificadas para que sejam feitos reparos nas celas que foram quebradas durante a rebelião na noite desta quarta-feira (18).

De acordo com o diretor da Penitenciária, Ubirajara Araújo, um preso foi assassinado por outros detentos e cinco ficaram feridos.

De acordo com as informações, o Pereirão tinha presos apenas de uma facção criminosa fundada no Rio Grande do Norte. No entanto, os detentos acabaram descobrindo que alguns presos de outra facção rival estariam na unidade e então decidiram se rebelar como resposta ao que aconteceu em Alcaçuz no final de semana.

Foram queimados colchões, grades quebradas e os presos subiram no telhado dos pavilhões, quebrando também telhas.