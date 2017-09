Bandido morre após troca de tiros com a polícia na região Oeste

A polícia registrou mais um confronto com bandidos na região Oeste do estado. Fato aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (4), quando um criminoso morreu na altura do sítio Grossos, no município de Campo Grande.

A PM apreendeu uma espingarda calibre 12 e realiza buscas na região procurando os suspeitos que conseguiram fugir. De acordo com a polícia, o grupo que participou do tiroteio na manhã desta segunda (4) é o mesmo que entrou em confronto com policiais da Paraíba e do Rio Grande do Norte na tarde deste domingo (3), quando quatro bandidos morreram em confronto com as Polícias do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

A quadrilha havia realizado um roubo a uma agência bancária durante a madrugada na cidade paraibana de Brejo do Cruz. Moradores chegaram a ser feitos de reféns enquanto o grupo explodia o banco.

Esse é o terceiro confronto, desde sexta-feira (1) envolvendo policiais e assaltantes de banco.