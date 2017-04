Bandido morre e outro é preso após troca de tiros com a PM

Divulgação/WhatsApp



Um homem morreu e outro foi preso após uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (17), na rua da Jaspe, no bairro Potilândia, na zona sul. De acordo com a PM, a dupla havia praticado um roubo contra uma loja de material de construção.



Segundo o sargento Marzeline, supervisor do serviço do 5º Batalhão, os criminosos foram flagrados por uma viatura no momento do assalto. “Eles assaltaram uma loja de construção e foram percebidos e avisaram uma equipe que estava próximo ao local”.



Ainda segundo o sargento, com os acusados foram apreendidos um revólver e uma motocicleta vermelha, que seria utilizada para a fuga. “A viatura passou e viu na hora. Os bandidos deram o azar. Um deles estava com um revólver e uma moto vermelha”, disse.