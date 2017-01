Bandidos arrombam agência dos Correios a marretadas em Lajes Pintadas

WhatsApp/Reprodução Bandidos arrombaram a agência dos Correios com golpes de marreta e abandonaram o equipamento no local do crime.

Bandidos arrombaram uma agência dos Correios durante a madrugada desta terça-feira (31) na cidade de Lajes Pintadas, na região Agreste do Estado. De acordo com a polícia, o prédio foi violado com golpes de marreta. Na ação, a quadrilha roubou o cofre.



Ao contrário de outras ações criminosas de grupos organizados, o bando não utilizou explosivos para arrombar a agência. No entanto, outras práticas foram semelhantes ao frequentes roubos a terminais bancários no Estado. De acordo com relatos, os ladrões chegaram ao local atirando.



O bando fugiu utilizando uma caminhonete e para evitar qualquer perseguição policial, espalharam grampos pela estrada para furar os pneus dos veículos. O grupo abandonou no local do crime uma marreta utilizada para destruir a agência.



Equipes da Polícia Militar da região ainda realizaram diligências na tentativa de localizar os acusados, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Federal que deverá ser a responsável pela investigação do crime. A quantia subtraída pelos bandidos não foi informada.