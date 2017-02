Bandidos arrombam agência dos Correios de Baraúnas

Fim da Linha/Mapa dos Blogs No dia 5 de janeiro, bandidos explodiram dois bancos em Baraúnas e na madrugada de hoje, uma agência dos Correios foi arrombada.

Bandidos arrombaram a agência dos Correios de Baraúnas, na região Oeste do Estado, durante a madrugada desta quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha não utilizou explosivos para violar o prédio.



Moradores relataram que os criminosos invadiram a cidade em dois veículos, sendo um Fox de cor branca, realizando diversos disparos por volta das 2h e quebraram a porta da agência utilizando marretas.



Após o crime, os ladrões fugiram espalhando grampos metálicos pela rodovia para evitar qualquer perseguição policial. Nas proximidades da agência dos Correios foram encontradas diversas cápsulas de munições calibre 12 e de pistola .40. A PM chegou a ser acionada, mas apesar de realizar diligências, ninguém foi preso.



Somente neste ano, foi a segunda vez que uma quadrilha fortemente armada invade a cidade e reproduz cenas de violência. No dia 5 de janeiro, bandidos explodiram as duas agências bancárias do município e atiraram contra o Destacamento da PM.