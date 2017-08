Bandidos atiram contra festa, deixam oito pessoas baleadas e uma morta

Um ataque a tiros contra uma festa no bairro de Soledade 2, na zona norte, na noite desta sexta-feira (18) deixou oito pessoas feridas e um homem morto. De acordo com a Polícia Militar, bandidos desceram de um carro em frente ao local onde era realizado o evento e efetuaram diversos disparos.



A vítima fatal era o proprietário de um bar, que estava trabalhando. Francisco das Chagas Ferreira do Nascimento, de 53 anos, morreu ainda no local antes da chegada do socorro médico.



As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Catarina e para o Pronto Socorro Clóvis Sarinho. Algumas já receberam alta, contudo, alguns ainda estão internados.



A Polícia Civil iniciou as investigações e já colheu informações através de testemunhas. Algumas pessoas relataram que os atiradores gritaram o nome de uma facção criminosa.