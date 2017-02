Bandidos atiram contra PM e roubam banco em Florânia

WhatsApp/Reprodução Bandidos armados com fuzis atiraram contra Destacamento da PM e roubaram agência do Banco do Brasil na cidade de Florânia.

Uma quadrilha fortemente armada roubou o cofre de uma agência do Banco do Brasil e atirou contra o Destacamento da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (9), no município de Florânia, na região Central do Estado.



De acordo com relatos de populares, por volta de 1h30, bandidos invadiram a cidade divididos em dois grupos. Uma parte foi até o prédio onde estavam os policiais militares e realizaram diversos disparos para impedir qualquer reação, atingindo o imóvel e as viaturas. Enquanto isso, outra parte do bando se dirigiu para a agência bancária e levou o cofre.



As cenas de destruição deixada pelos criminosos após o ataque são semelhantes a outras ações praticadas somente neste ano, quando já foram registrados 14 assaltos a agências bancárias e dos Correios. Diversas cápsulas de munições dos mais variados calibres, incluindo de fuzil 5.56, vidraças quebradas, marcas de tiros em veículos e prédios.



Na fuga, os bandidos espalharam grampos metálicos na BR-226, que liga Florânia às cidades de Jucurutu e São Vicente. Os ladrões também incendiaram um veículo na em cima de uma ponte que liga o município atacado até São Vicente.



Equipes da Polícia Militar de outras cidades auxiliaram nas buscas pela quadrilha, mas até o momento ninguém foi preso. O ataque realizado hoje foi o segundo consecutivo a uma cidade do Rio Grande do Norte. Ontem (8), o município de Baraúnas foi palco de uma ação semelhante, quando a agência dos Correios foi arrombada.