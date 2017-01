Bandidos explodem agência bancária e atiram contra viatura da PM em Lajes

Reprodução/WhatsApp A agência do Banco do Brasil ficou completamente destruída após bandidos explodirem caixas eletrônicos durante a madrugada.

Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil na madrugada desta segunda-feira (30) no município de Lajes, na região Central do estado. Cerca de dez homens fortemente armados invadiram a cidade em três carros e deixaram o prédio onde estavam os caixa eletrônicos totalmente destruído.



Durante a ação, os bandidos também atacaram o Destacamento da Polícia Militar, inclusive realizando disparos contra uma viatura da PM. Os policiais que estavam de serviço não tiveram como reagir, pois estavam em menor número.





Testemunhas afirmaram que a quadrilha utilizava armas longas. Foram encontradas diversas cápsulas de munições de alguns calibres, incluindo para fuzil, além de cédulas de R$ 10,00. A polícia não informou a quantidade de dinheiro que foi levado pelos criminosos.



Após a fuga, equipes policiais dos municípios vizinhos realizaram diligência na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.