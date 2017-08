Bandidos explodem agência do Bradesco na cidade de São Pedro

Divulgação/PM De acordo com a polícia, a quadrilha era formada por aproximadamente 20 homens armados de fuzis e pistolas.

A cidade de São Pedro, distante um pouco mais de 60 quilômetros de Natal, foi invadida por bandidos na madrugada desta quinta-feira (31). De acordo com a polícia, uma quadrilha formada por aproximadamente 20 homens armados de fuzis e pistolas explodiram uma agência do Banco do Bradesco e ainda atacaram a agência dos Correios.

Ainda de acordo com a polícia, a ação durou cerca de 40 minutos e os bandidos também atiraram contra a Câmara Municipal e contra o destacamento da polícia. Segundo a PM, na cidade de São Pedro havia apenas dois policiais.

A PM não informou a quantidade de dinheiro que foi levada do banco e da agência dos correios.