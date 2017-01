Bandidos explodem agência e roubam caixa eletrônico em Tangará

WhatsApp/Reprodução O local onde funcionava um terminal de autoatendimento do Bradesco ficou completamente destruído após explosão.

Bandidos fortemente armados explodiram uma agência bancária e levaram o caixa eletrônico na cidade de Tangará, distante cerca de 82 km de Natal, durante a madrugada desta quarta-feira (25).



De acordo com a polícia, a quadrilha invadiu a cidade por volta da 1h30. Cerca de dez homens divididos em dois veículos se deslocaram até o centro do município e explodiram o prédio onde funciona um terminal de autoatendimento do Bradesco.







Com o impacto da explosão, o imóvel ficou completamente destruído. Logo em seguida, os criminosos colocaram o caixa eletrônico em uma caminhonete e fugiram realizando diversos disparos. Uma agência do Banco do Brasil que fica vizinho ao local detonado não foi roubada.



Pelas ruas, foi possível encontrar cápsulas de munições de espingarda calibre 12, fuzil e pistola. Equipes da Polícia Militar de cidades vizinhas se deslocaram em apoio e realizaram o patrulhamento pela região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.