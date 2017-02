Bandidos explodem agências bancárias e atiram contra PM em São Paulo do Potengi

Reprodução/WhatsApp Bandidos fortemente armados levaram medo e pânico para os moradores do município de São Paulo Potengi nesta madrugada.

Mais uma cidade do Rio Grande do Norte foi alvo de uma grande ação criminosa neste ano. Bandidos fortemente armados causaram uma madrugada de medo e pânico para os moradores de São Paulo do Potengi, na região Agreste, ao explodirem as duas agências bancárias do município nesta segunda-feira (6).



Uma quadrilha com cerca de dez homens cercaram o Pelotão da Polícia Militar e algumas casas de policiais e passaram a atirar contra os imóveis. Outra parte do bando se dirigiu até às agências do Banco do Brasil e Bradesco, onde explodiram os terminais eletrônicos. Segundo relato de moradores, toda a ação durou cerca de uma hora.







Vários disparos foram realizados também contra lojas e residências. Os criminosos conseguiram fugir e deixaram o rastro de violência. Grampos foram despejados nas estradas para furar pneus das viaturas, inúmeras cápsulas de munições dos mais diversos calibres, como de fuzil 5.56, pistola .40 e espingarda 12, foram encontradas pela cidade. Algumas cédulas danificadas também deixadas.



Equipes da Polícia Militar de cidades vizinhas realizaram diligências na tentativa de localizar os acusados, mas até o momento ninguém foi preso. Somente neste ano, dez agências bancárias já foram alvos de ações do crime organizado.