Bandidos explodem terminal de autoatendimento do Bradesco em Serra Negra do Norte

Reprodução/Whatsapp Prédio onde funciona terminal do Bradesco ficou destruído, mas parte dos explosivos não detonou e bandidos não levaram o dinheiro.

Bandidos levaram medo para os moradores da cidade de Serra Negra do Norte, na região Seridó, durante a madrugada desta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, uma quadrilha invadiu o município e explodiu um terminal de autoatendimento do Bradesco.



No entanto, apesar da destruição no prédio onde funcionava o caixa eletrônico e o equipamento ter ficado danificado, uma parte dos explosivos não chegou a ser detonada e os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro que estava armazenado.







Como ocorre em outros crimes desse tipo, a quadrilha espalhou grampos pela estrada para impedir a perseguição da polícia e ainda incendiou um carro utilizado na fuga.



Equipes da PM de cidades vizinhas realizaram diligências na tentativa de localizar o bando, mas ninguém foi preso até o momento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.